В Днепре спасли старушку, дом которой подтопило из-за дождей

Как передает Politeka.net, кадры с места опубликовал "Информатор" (чтобы посмотреть - доскролльте страницу до конца)

Инцидент произошел в частном секторе одного из районов города.

Речка Гнилокиш вышла из берегов, затопив дворы и дома.

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Среди пострадавших оказалась пенсионерка, которая два дня не могла выйти из подтопленного дома.

Спасателям удалось к ней добраться и принести еды.

Всего на Дпепропетровщине произошло подтопление 64 частных домохозяйств, территория 1 рынка и 1 гаражного кооператива по адресу: Днепр, Амур-Нижнеднепровский район. Общая площадь подтопленных домохозяйств ориентировочно 6500 кв. метра, уровень воды местами до 40 см, сообщают спасатели.

Стоит отметить, что в Украине ожидается ухудшение погодных условий.

По словам синоптика Натальи Диденко, циклон продолжит "кошмарить" украинцев.

Атмосферные фронты снова будут поливать дождями восток Украины, Юг, забрасывать влагу в центральные области и немного дотягиваться до северной части.

Среди счастливчиков окажутся жители большинства областей Севера и Запада - там осадков не ожидается.