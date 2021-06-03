В Днепре спасли старушку, дом которой подтопило из-за дождей
Как передает Politeka.net, кадры с места опубликовал "Информатор" (чтобы посмотреть - доскролльте страницу до конца)
Инцидент произошел в частном секторе одного из районов города.
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Среди пострадавших оказалась пенсионерка, которая два дня не могла выйти из подтопленного дома.
Спасателям удалось к ней добраться и принести еды.
Всего на Дпепропетровщине произошло подтопление 64 частных домохозяйств, территория 1 рынка и 1 гаражного кооператива по адресу: Днепр, Амур-Нижнеднепровский район. Общая площадь подтопленных домохозяйств ориентировочно 6500 кв. метра, уровень воды местами до 40 см, сообщают спасатели.
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К слову, погода в Украине резко испортится, "будет всего +12".
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