На Львовщине нетрезвый водитель въехал в здание супермаркета
Как передает Politeka.net, подробности ДТП сообщили на Facebook-страничке полиции области.
Авария произошла ночью, 3 июня.
31-летний мужчина за рулем "Шкоды" въехал в здание супермаркета.
"На месте происшествия работали сотрудники сектора реагирования патрульной полиции отдела полиции №6 Львовского районного управления полиции. Водитель "Шкоды" имел признаки алкогольного опьянения и отказался от признания", - рассказали правоохранители.
В результате столкновения обрушился угол здания супермаркета. К счастью, никто не пострадал.
Ранее мы сообщали, что легковой автомобиль на пешеходном переходе совершил наезд на прохожих.
Под колесами автомобиля оказались 69-летняя женщина и ее 8-летняя внучка. Инцидент произошел в Днепровском районе Киева.
Водитель легковушки не заметил пенсионерку и ребенка, которые шли по пешеходному переходу. После удара бампером обе упали на асфальт и совсем не двигались.
Напомним, что фатальное ДТП случилось под Харьковом, авто полностью выгорело: кто стал жертвой и кадры с места трагедии.
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Как сообщала Politeka, произошло трагическое ДТП на трассе Киев-Чоп: медики не успели спасти людей, кадры аварии.
Также Politeka писала, что авто влетело в грузовик и превратилось в груду металла на киевской трассе.