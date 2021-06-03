"На месте происшествия работали сотрудники сектора реагирования патрульной полиции отдела полиции №6 Львовского районного управления полиции. Водитель "Шкоды" имел признаки алкогольного опьянения и отказался от признания", - рассказали правоохранители.



В результате столкновения обрушился угол здания супермаркета. К счастью, никто не пострадал.

Под колесами автомобиля оказались 69-летняя женщина и ее 8-летняя внучка. Инцидент произошел в Днепровском районе Киева.

Ранее мы сообщали, что легковой автомобиль на пешеходном переходе совершил наезд на прохожих.

Водитель легковушки не заметил пенсионерку и ребенка, которые шли по пешеходному переходу. После удара бампером обе упали на асфальт и совсем не двигались.

Напомним, что фатальное ДТП случилось под Харьковом, авто полностью выгорело: кто стал жертвой и кадры с места трагедии.

Как сообщала Politeka, произошло трагическое ДТП на трассе Киев-Чоп: медики не успели спасти людей, кадры аварии.

Также Politeka писала, что авто влетело в грузовик и превратилось в груду металла на киевской трассе.