Это уже второй раз за последние недели

В России целую область накрыло песчаной бурей

Как передает Politeka.net, кадры стихии опубликовали местные жители в соцсетях (что бы посмотреть - доскролльте страницу до конца)

Буря пришла со стороны Калмыкии в Астраханскую область в результате усиления ветров.

Сообщается, что буря накрыла город буквально за считанные секунды.

Непогода уже успела наделать беды - без газоснабжения остались около 10 тысяч местных жителей.

Стоит отметить, что это уже вторая подобная буря в регионе за последнее время. Ранее непогода бушевала в Астраханской области 19 мая.

Ранее мы сообщали, что 27 мая в Алтайском крае России не на шутку разошелся ураган.

В результате стихии пострадало фермерское хозяйство, но обошлось без жертв.

В селе также были повреждены провода, из-за чего произошло аварийное отключение света.

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