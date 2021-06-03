В России целую область накрыло песчаной бурей
Как передает Politeka.net, кадры стихии опубликовали местные жители в соцсетях (что бы посмотреть - доскролльте страницу до конца)
Буря пришла со стороны Калмыкии в Астраханскую область в результате усиления ветров.
Сообщается, что буря накрыла город буквально за считанные секунды.
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Непогода уже успела наделать беды - без газоснабжения остались около 10 тысяч местных жителей.
Стоит отметить, что это уже вторая подобная буря в регионе за последнее время. Ранее непогода бушевала в Астраханской области 19 мая.
Ранее мы сообщали, что 27 мая в Алтайском крае России не на шутку разошелся ураган.
В результате стихии пострадало фермерское хозяйство, но обошлось без жертв.
В селе также были повреждены провода, из-за чего произошло аварийное отключение света.
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