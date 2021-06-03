В Сумах 19-летняя девушка сражается за жизнь после страшной ДТП

Как передает Politeka.net, жуткая авария произошла 2 июня.

В полиции сообщили, что 54-летний водитель легкового автомобиля Фольксваген, не справился с управлением. Мужчина выехал на полосу встречного движения после чего столкнулся с электроопорой.

Во время аварии в салоне находилась и Настя. Ее сразу же госпитализировали в местную больницу.

По словам врачей, следующие пару дней самые решающие, но не дают никаких прогнозов. Девушка находится в тяжелом состоянии в коме.

Брат уже начал сбор средств для помощи Насти.

Ранее мы сообщали, что на Херсононщине в результате масштабного ДТП пострадали трое взрослых и шестеро детей.

По предварительной информации, виновником ДТП стал водитель автомобиля Volkswagen.

В итоге 7-летнего мальчика в тяжелом состоянии с мамой и трехмесячную девочку с мамой и троих детей 4-х и 8 лет доставили в больницу.

Напомним, что фатальное ДТП случилось под Харьковом, авто полностью выгорело: кто стал жертвой и кадры с места трагедии.

Как сообщала Politeka, произошло трагическое ДТП на трассе Киев-Чоп: медики не успели спасти людей, кадры аварии.

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