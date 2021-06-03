В Сумах 19-летняя девушка сражается за жизнь после страшной ДТП
Как передает Politeka.net, жуткая авария произошла 2 июня.
В полиции сообщили, что 54-летний водитель легкового автомобиля Фольксваген, не справился с управлением. Мужчина выехал на полосу встречного движения после чего столкнулся с электроопорой.
Во время аварии в салоне находилась и Настя. Ее сразу же госпитализировали в местную больницу.
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По словам врачей, следующие пару дней самые решающие, но не дают никаких прогнозов. Девушка находится в тяжелом состоянии в коме.
Брат уже начал сбор средств для помощи Насти.
Ранее мы сообщали, что на Херсононщине в результате масштабного ДТП пострадали трое взрослых и шестеро детей.
По предварительной информации, виновником ДТП стал водитель автомобиля Volkswagen.
В итоге 7-летнего мальчика в тяжелом состоянии с мамой и трехмесячную девочку с мамой и троих детей 4-х и 8 лет доставили в больницу.
Напомним, что фатальное ДТП случилось под Харьковом, авто полностью выгорело: кто стал жертвой и кадры с места трагедии.
Как сообщала Politeka, произошло трагическое ДТП на трассе Киев-Чоп: медики не успели спасти людей, кадры аварии.
Также Politeka писала, что авто влетело в грузовик и превратилось в груду металла на киевской трассе.