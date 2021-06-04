На Харьковщине оборвалась жизнь ребенка из-за аппендицита

Как передает Politeka.net, подробности трагедии сообщили на Facebook-страничке Балаклея FM 90.5.

5-летний мальчик поступил в больницу с болями в животе 1 июня. По словам родственницы малыша, они просидели ожидая врача и результатов анализов в отделении два часа.

"Жители села Волохов Яр, несколько часов ждали результатов анализов и врача-хирурга. По словам очевидцев, ребенок самостоятельно с родителями поднялся на третий этаж. А на момент, когда, все же, мальчика отправили в Харьковскую больницу "ребенок начал засыпать, потому что у него уже ничего не болело", - говорится в сообщении.

Его сердце остановилось в карете "скорой". По предварительной информации, причиной его смерти стала интоксикация организма.

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