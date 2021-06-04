Склады с боеприпасами взорвались на оборонно-промышленной фабрике "Слобода"

Кадры с места ЧП и подробности сообщает сербское издание novosti.rs.

Фабрика находится на окраине города Чачак.

О причинах аварии пока нет информации.

В момент начала пожара на фабрике находились 60 рабочих. Все они спрятались в бетонном бомбоубежище. Были эвакуированы местные жители в прилегающих районах.

Люди уже начали возвращаться домой, но взрывы на фабрике продолжаются до сих пор.

Ранее мы сообщали, что на одном из популярных курортов в результате кораблекрушения назревает масштабная экологическая катастрофа с выбросом опасных химикатов.

Серьезное ЧП произошло у берегов Шри-Ланки.

На борту судна разгорелся пожар. К спасательной операции были привлечены специалисты и техника из Индии и Шри-Ланки, однако из-за пожара на судне прогремел взрыв, который расколол контейнеровоз на две части. К счастью, экипаж удалось эвакуировать в полном составе.

Напомним, река превратилась в коричневую жижу, вонь чувствуется за километр: кадры катастрофы под Киевом.

Как сообщала Politeka, стихия разошлась не на шутку в Украине, улицы "утопают" в грязной воде: кадры разрушений.

Также Politeka писала, что мощный пожар разгорелся на фабрике под Киевом: верхние этажи здания оказались в огне.