Склады с боеприпасами взорвались на оборонно-промышленной фабрике "Слобода"
Кадры с места ЧП и подробности сообщает сербское издание novosti.rs.
Фабрика находится на окраине города Чачак.
О причинах аварии пока нет информации.
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В момент начала пожара на фабрике находились 60 рабочих. Все они спрятались в бетонном бомбоубежище. Были эвакуированы местные жители в прилегающих районах.
Люди уже начали возвращаться домой, но взрывы на фабрике продолжаются до сих пор.
Ранее мы сообщали, что на одном из популярных курортов в результате кораблекрушения назревает масштабная экологическая катастрофа с выбросом опасных химикатов.
Серьезное ЧП произошло у берегов Шри-Ланки.
На борту судна разгорелся пожар. К спасательной операции были привлечены специалисты и техника из Индии и Шри-Ланки, однако из-за пожара на судне прогремел взрыв, который расколол контейнеровоз на две части. К счастью, экипаж удалось эвакуировать в полном составе.
Напомним, река превратилась в коричневую жижу, вонь чувствуется за километр: кадры катастрофы под Киевом.
Как сообщала Politeka, стихия разошлась не на шутку в Украине, улицы "утопают" в грязной воде: кадры разрушений.
Также Politeka писала, что мощный пожар разгорелся на фабрике под Киевом: верхние этажи здания оказались в огне.