Мама утонувшего на водопаде ребенка поделилась его последним фото
Как передает Politeka.net, снимок женщина опубликовала на своей страничке в Facebook.
Трагедия произошла на местном водопаде во время экскурсии. Мальчик приблизился к водоему, подскользнулся и упал в ледяную воду.
Ребенка пытались спасти педагоги и находящееся рядом люди, но вытащить его на берег удалось лишь спасателям. Медики на месте констатировали смерть малыша.
Всего день перед трагедией у мальчика был день рождения, ему исполнилось 12 лет.
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Его мама поделилась последними фотографиями 12-летнего мальчика.
"Сегодня мой сын уехал на школьную экскурсию и больше не вернется. Вчера ему исполнилось 12 лет, а сегодня его уже нет с нами. Эту боль невозможно описать словами. Не могу поверить. Не могу пока говорить", – написала женщина в день трагедии.
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