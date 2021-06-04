Мама утонувшего на водопаде ребенка поделилась его последним фото

Как передает Politeka.net, снимок женщина опубликовала на своей страничке в Facebook.

Трагедия произошла на местном водопаде во время экскурсии. Мальчик приблизился к водоему, подскользнулся и упал в ледяную воду.



Ребенка пытались спасти педагоги и находящееся рядом люди, но вытащить его на берег удалось лишь спасателям. Медики на месте констатировали смерть малыша.

Всего день перед трагедией у мальчика был день рождения, ему исполнилось 12 лет.

Его мама поделилась последними фотографиями 12-летнего мальчика.

"Сегодня мой сын уехал на школьную экскурсию и больше не вернется. Вчера ему исполнилось 12 лет, а сегодня его уже нет с нами. Эту боль невозможно описать словами. Не могу поверить. Не могу пока говорить", – написала женщина в день трагедии.





Ранее мы рассказывали, что на Харьковщине оборвалась жизнь ребенка из-за аппендицита.

По словам родственницы 5-летнего малыша, они просидели ожидая врача и результатов анализов в отделении два часа.

Его сердце перестало биться по пути в областную больницу.

К слову, горе-педагог решила наказать ребенка из-за отсутствия ручки: "Угрожала отрезать палец".

Как сообщала Politeka, харьковчанка с детьми дерзко избавились от паспортов, видео: "Украина, иди-ка ты в...".

Также Politeka писала, что мужчина открыл стрельбу по людям на украинском курорте: "За их жизни борются врачи".