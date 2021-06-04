На Винничине ребенок остался без присмотра и выпал из окна

Подробности случившегося сообщили в местном издании vinbazar.

По предварительной информации, ЧП произошло вечером, 3 июня.

3-летний ребенок выпал из окна пятого этажа. На место стражу же прибыли медики и госпитализировали малыша.

Оставшись дома со старшим братом, мальчик вышел на балкон, открыл окно и, не удержавшись выпал с балкона.

Спасли ребенка веревки для белья, которые были закреплены этажом ниже.

Отделался мальчик лишь ушибами. Сейчас он до сих пор находится в больнице. К счастью, угрозы его жизни нет.

Ранее мы сообщали, что из окна 7-го этажа выпал 14-летний подросток.

Парень после падения выжил, его в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу.

По информации полиции, подросток выпал из окна после беседы с родителями.

Напомним, неадекват зверски избил племянника, все закончилось трагично.

Как сообщала Politeka, дети ради забавы забили лису, но этого им было мало: первые детали ЧП на Львовщине.

Также Politeka писала, что 6-летняя девочка исчезла с детской площадки, мама отпустила погулять.