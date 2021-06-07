Заместителя командира полка "Азов" с тыла Александра Павлюка внезапно не стало

58-летний старший лейтенант отвечал за материально-техническое обеспечение украинских воинов.

О потере сообщили на сайте полка.

В "Азове" говорят, военный с позывным "Чак" был настоящим другом для каждого. Александр Павлюк умел объединять вокруг себя людей и был мастером по поиску компромиссов.

Мужчина был родом из поселка Ракитное Ривненской области. В 18 лет его призвали на срочную службу, он служил в контингенте советских войск в Германии. Летом 2014-го познакомился с бойцами подразделения "Азов" и тогда же осенью присоединился к нему.

За время службы старшого лейтенанта неоднократно награждали высокими наградами, в том числе нагрудным знаком "За доблестную службу", грамотой Верховной Рады Украины, нагрудным знаком "За отличие в службе", огнестрельным оружием и орденом Даниила Галицкого. "Вклад Чака в борьбу с оккупантом трудно переоценить, у него было много планов по развитию подразделения, которые, к сожалению, он не успел воплотить. Выражаем искренние соболезнования семье, друзьям и побратимам. Смерть Александра – большая потеря для "Азова" и для всей страны. Помним! Герои – навеки живы!", – говорится в сообщении.

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