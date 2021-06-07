Киевлян и гостей столицы призывают воздержаться от купания в Днепре

«Сегодня подготовлены все необходимые локации для отдыха киевлян, но у нас не очень радостная ситуация с основными показателями качества воды в реке Днепр», — заявил начальник ГУ Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан, передает "Обозреватель".

Так, он заявил, что пляжи Киева можно использовать для отдыха, а вот с купанием есть проблемы.

Вода в Днепре уже цветет, и в ней присутствует кишечная палочка, купание в реке может привести к инфицированию.

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Так, в Киеве мужчина проник в чужую квартиру на 9-м этаже через окно и взял хозяйку в заложники, угрожая ножом, сообщает пресс-служба столичной полиции.

К счастью, потерпевшая успела позвонить подруге, которая вызвала полицию.

По приезду полицейские приняли решение брать преступника штурмом, для этого привлекли КОРД.

В результате переговоров - мужчина открыл дверь и отпустил заложницу. С потерпевшей работали психологи, а киевлянина задержали правоохранители, теперь ему светит до трех лет лишения свободы.

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