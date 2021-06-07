Киевлян и гостей столицы призывают воздержаться от купания в Днепре
«Сегодня подготовлены все необходимые локации для отдыха киевлян, но у нас не очень радостная ситуация с основными показателями качества воды в реке Днепр», — заявил начальник ГУ Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан, передает "Обозреватель".
Так, он заявил, что пляжи Киева можно использовать для отдыха, а вот с купанием есть проблемы.
Вода в Днепре уже цветет, и в ней присутствует кишечная палочка, купание в реке может привести к инфицированию.
Ранее мы писали, что 68-летний мужчина взял в заложники женщину
Дочь Пугачевой Орбакайте в вечернем платье поразила видом публике: "Змею на груди пригрела"
Дочь Пугачевой Орбакайте в вечернем платье поразила видом публике: "Змею на груди пригрела"
Располневшая Могилевская озадачила внешностью в платье с открытым декольте: фото
Полякова с белоснежной яхты похвасталась своими хоромами на берегу озера: "Особняк, бассейн, конюшня..."
Жуткая авария унесла жизни людей: детали и фото с места ДТП на украинской трассе
Так, в Киеве мужчина проник в чужую квартиру на 9-м этаже через окно и взял хозяйку в заложники, угрожая ножом, сообщает пресс-служба столичной полиции.
К счастью, потерпевшая успела позвонить подруге, которая вызвала полицию.
По приезду полицейские приняли решение брать преступника штурмом, для этого привлекли КОРД.
В результате переговоров - мужчина открыл дверь и отпустил заложницу. С потерпевшей работали психологи, а киевлянина задержали правоохранители, теперь ему светит до трех лет лишения свободы.
Напомним, под Киевом авто на большой скорости влетело в лося: детали и жуткие кадры.
Как сообщала Politeka, украинцев ждут новые цены на проезд в киевском метро, насколько подорожает.
Также Politeka писала, что у киевлянина украли сумку с пятью миллионами, кадры и детали произошедшего.