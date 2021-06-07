Певица Слава Каминская после распада группы "НеАнгелы" начала сольную карьеру и недавно презентовала яркий клип

Как сообщает Politeka.net, популярная украинская певица Слава Каминская всегда была экстравагантной личностью. Не так давно звезда пережила развод с мужем, а теперь вышла из группы "НеАнгелы", чтобы начать сольную карьеру. Недавно она представила фанатам яркий и необычный клип "Слава Богу", и теперь обратилась с предложением о создании караоке-версии своего хита.

В своем микроблоге в Instagram Слава опубликовала необычное фото в ярком образе из клипа, а в подписи к нему решила посоветоваться с фанатами. На снимке артистка запечатлена с двумя красавцами, которые стали героями ее видеоработы. Сама же певица появилась перед камерой в оригинальном розовом платье с пышными рукавами, черным поясом и белым воротником. Ее волосы аккуратно уложены, а на лице яркий макияж с "сочными" губами и милая улыбка.

"ВОПРОС: караоке-версию #SlavaBogu делаем?", - подписала кадр Каминская. На что получила одноголосный утвердительный ответ и кучу комплиментов ее образу: "Конечно делаем", "Конечно, такая песня крутая", "Это даже не вопрос!", "Конечно", "Обязательно", "Никаких вопросов! Конечно", "Что за вопрос, ждём с нетерпением", "Мы вчера были в караоке – вот этой песенки не было! А мы то ждали", "Слава, ты конечно красотка! Да, конечно делаем!", "Какая вы красивая", "Почему бы и нет", "Необычный образ, красотка".

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