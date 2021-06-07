В Украине резко выросли цены на продукты

В среднем рост составил около 10%, сообщает ТСН.

Эксперты говорят, что на цену повлияла ситуация на внешних рынках, а также рост спроса в Украине.

Это касается "сырьевых" товаров - зерновые, подсолнечное масло и сахар.

Подорожание сахара связано со снижением его производства в Украине из-за низкого урожая свеклы, яйца взлетели в цене из-за снижения производства и повышения цен на корма после подорожания зерновых.

Аналитики прогнозируют, что сезонные продукты дорожать не будут, а импортные вырастут в цене.

Ранее мы писали, что киевлян и гостей столицы призывают воздержаться от купания в Днепре

«Сегодня подготовлены все необходимые локации для отдыха киевлян, но у нас не очень радостная ситуация с основными показателями качества воды в реке Днепр», — заявил начальник ГУ Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан.

Так, он заявил, что пляжи Киева можно использовать для отдыха, а вот с купанием есть проблемы.

Вода в Днепре уже цветет, и в ней присутствует кишечная палочка, купание в реке может привести к инфицированию.

Напомним, под Киевом авто на большой скорости влетело в лося: детали и жуткие кадры.

Как сообщала Politeka, украинцев ждут новые цены на проезд в киевском метро, насколько подорожает.

Также Politeka писала, что у киевлянина украли сумку с пятью миллионами, кадры и детали произошедшего.