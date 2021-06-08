На Киевщине произошло ДТП, в котором погиб ребенок

Как передает Politeka.net, об этом сообщили в отделе коммуникаций полиции области.

Трагедия произошла 6 июня. В полицию поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на Белоцерковщине.

По предварительной информации, отец мальчика, который находился за рулем, превысил скорость и не справился с управлением. Транспортное средство снесло в кювет.

"В дальнейшем машина столкнулась с деревом. Мальчик скончался на месте происшествия до приезда медиков. Отца, мать и крестную ребенка, которые также находились в авто, с многочисленными травмами госпитализированы в больницу", - говорится в сообщении.

В тот день ребенку исполнилось 12 лет.

По данному факту произошедшего открыто уголовное производство.

Ранее мы сообщали, что легковой автомобиль на пешеходном переходе совершил наезд на прохожих. Под колесами автомобиля оказались 69-летняя женщина и ее 8-летняя внучка. Инцидент произошел в Днепровском районе Киева.

Водитель легковушки не заметил пенсионерку и ребенка, которые шли по пешеходному переходу. После удара бампером обе упали на асфальт и совсем не двигались.

Напомним, что фатальное ДТП случилось под Харьковом, авто полностью выгорело: кто стал жертвой и кадры с места трагедии.

Как сообщала Politeka, во Львовской области на трассе Киев-Чоп автомобиль Skoda Felicia выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовиком Mercedes.

Также Politeka писала, что водитель Renault Logan, двигаясь в направлении столицы, вероятно заснул и совершил столкновение с грузовым автомобилем Volvo.



