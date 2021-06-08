Легковушка столкнулась с пассажирским автобусом в столице
Авария случилась на пересечении проспекта Правды и улицы Наталии Ужвий в Киеве.
Автомобиль KIA столкнулся с автобусом ATAMAN - пострадали двое пассажиров автобуса, а также водитель легковушки.
Пострадавших госпитализировали прибывшие на место медики.
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Момент ДТП попал на видео.
Ранее мы писали, что в Киеве женщина качала младенца в коляске с такой силой, что у ребенка ноги летали в разные стороны
"Может, кто знает — это няня или мама такая? С таким качанием можно изрядно навредить ребенку, если что. Женщине неоднократно делали замечания, но она на них не обращала внимания. Киев, Владимирская горка", — говорится в сообщении.
Видео можно увидеть здесь.
Напомним, под Киевом авто на большой скорости влетело в лося: детали и жуткие кадры.
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