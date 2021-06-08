В Киеве мужчина ограбил пожилую женщину - теперь злоумышленника будут судить

Досудебное расследование завершено, сообщили в полиции Киева.

Преступление было совершено еще в начале мая 2020 года.

Злоумышленник подошел к пенсионерке с предложением разменять ему деньги. Женщани ему отказала, тогда мужчина силой забрал из кармана ее куртки 200 гривен и уехал.

Полицейские оперативно установили автомобиль подозреваемого и задержали его в Деснянском районе Киева. Обвиняемому грозит от четырех до шести лет лишения свободы.

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Авария случилась на пересечении проспекта Правды и улицы Наталии Ужвий в Киеве.

Автомобиль KIA столкнулся с автобусом ATAMAN - пострадали двое пассажиров автобуса, а также водитель легковушки.

Пострадавших госпитализировали прибывшие на место медики.

Момент ДТП попал на видео.

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