В Киеве мужчина ограбил пожилую женщину - теперь злоумышленника будут судить

Досудебное расследование завершено, сообщили в полиции Киева.

Преступление было совершено еще в начале мая 2020 года.

Злоумышленник подошел к пенсионерке с предложением разменять ему деньги. Женщани ему отказала, тогда мужчина силой забрал из кармана ее куртки 200 гривен и уехал.

Полицейские оперативно установили автомобиль подозреваемого и задержали его в Деснянском районе Киева. Обвиняемому грозит от четырех до шести лет лишения свободы.

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полиция, полиция Украины

Ранее мы писали, что легковушка столкнулась с пассажирским автобусом в столице

Авария случилась на пересечении проспекта Правды и улицы Наталии Ужвий в Киеве.

Автомобиль KIA столкнулся с автобусом ATAMAN - пострадали двое пассажиров автобуса, а также водитель легковушки.

Пострадавших госпитализировали прибывшие на место медики.

Момент ДТП попал на видео.

Напомним, под Киевом авто на большой скорости влетело в лося: детали и жуткие кадры.

Как сообщала Politeka, украинцев ждут новые цены на проезд в киевском метро, насколько подорожает.

Также Politeka писала, что у киевлянина украли сумку с пятью миллионами, кадры и детали произошедшего.