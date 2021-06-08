В Киеве женщина пересекала дорогу на коленях

Так, возле метро "Теремки" заметили женщину, которая решила перейти дорогу в неположенном месте и на коленях проползла под отбойником, держа руках пакеты.

Важно отметить, что в этом месте есть подземный переход.

"Час пик, 8 полос автомобильного движения, а ей все по*иг. Прет, как танк",

– пишут в телеграм-канале "Киев оперативный".

Ранее мы писали, что легковушка столкнулась с пассажирским автобусом в столице

Авария случилась на пересечении проспекта Правды и улицы Наталии Ужвий в Киеве.

Автомобиль KIA столкнулся с автобусом ATAMAN - пострадали двое пассажиров автобуса, а также водитель легковушки.

Пострадавших госпитализировали прибывшие на место медики.

Момент ДТП попал на видео.

Напомним, под Киевом авто на большой скорости влетело в лося: детали и жуткие кадры.

Как сообщала Politeka, украинцев ждут новые цены на проезд в киевском метро, насколько подорожает.

Также Politeka писала, что у киевлянина украли сумку с пятью миллионами, кадры и детали произошедшего.