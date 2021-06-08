В Киеве женщина пересекала дорогу на коленях
Так, возле метро "Теремки" заметили женщину, которая решила перейти дорогу в неположенном месте и на коленях проползла под отбойником, держа руках пакеты.
Важно отметить, что в этом месте есть подземный переход.
"Час пик, 8 полос автомобильного движения, а ей все по*иг. Прет, как танк",
– пишут в телеграм-канале "Киев оперативный".
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Авария случилась на пересечении проспекта Правды и улицы Наталии Ужвий в Киеве.
Автомобиль KIA столкнулся с автобусом ATAMAN - пострадали двое пассажиров автобуса, а также водитель легковушки.
Пострадавших госпитализировали прибывшие на место медики.
Момент ДТП попал на видео.
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