Женщина родила сразу десять детей
Так, 37-летней женщине Госиаме Тамара Ситхоле удалось родить 7 мальчиков и 3 девочки сразу, сообщило издание PretoriaNews.
Она побила рекорд женщины из Мали, которая родила девять детей.
Женщина родила на 29 неделе беременности. В начале года врачи пришли к выводу, что у Госиаме шесть детей, позже выяснилось, что у нее восемь детей.
Предполагается, что двух детей упустили из-за того, что они находились в другой трубе.
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Согласно материалам дела, утром 27 марта 2021 женщина родила мальчика в общественном туалете на железнодорожной станции «Панютино».
После положила младенца в пакет и оставила в выгребной яме.
Ребенка спасли и доставили в Лозовскую центральную районную больницу.
Женщине грозит наказание в виде ограничения или лишения свободы на срок до пяти лет. Дальнейшую ее судьбу решит суд.
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