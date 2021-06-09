Женщина родила сразу десять детей

Так, 37-летней женщине Госиаме Тамара Ситхоле удалось родить 7 мальчиков и 3 девочки сразу, сообщило издание PretoriaNews.

Она побила рекорд женщины из Мали, которая родила девять детей.

Женщина родила на 29 неделе беременности. В начале года врачи пришли к выводу, что у Госиаме шесть детей, позже выяснилось, что у нее восемь детей.

Предполагается, что двух детей упустили из-за того, что они находились в другой трубе.

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Согласно материалам дела, утром 27 марта 2021 женщина родила мальчика в общественном туалете на железнодорожной станции «Панютино».

После положила младенца в пакет и оставила в выгребной яме.

Ребенка спасли и доставили в Лозовскую центральную районную больницу.

Женщине грозит наказание в виде ограничения или лишения свободы на срок до пяти лет. Дальнейшую ее судьбу решит суд.

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