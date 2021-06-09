Гибель 17-летней Ирины Квас стала шоком для ее родных и друзей, полиция предполагает самоубийство

Трагедия произошла 8 июня во Львове. Как установили следователи районного управления полиции, девушка скончалась от травм, полученных в результате падения с 7 этажа общежития технико-экономического колледжа «Львовской политехники» на ул. Лисеницкая, в котором проживала, передает Politeka.net со ссылкой на пресс-службу ГУНП.

Позднее выяснилось, что погибшая студентка Ирина Квас была чемпионкой Украины по пауэрлифтингу. На официальной страничке Львовской областной федерации пауэрлифтинга в соцсети Фейсбук выражают соболезнования в связи с большой утратой.

"Искренние соболезнования семье, близким, друзьям и тренеру многократной призерки чемпионатов Украины, победительницы чемпионатов области по пауэрлифтингу и жиму лежа Квас Ирины, которая сегодня трагически погибла. Трудно осознать, что произошло, но Ира навсегда останется в наших сердцах! Вечная память!", - говорится в сообщении.

"Действительно печальные новости, слишком рано. Соболезнования всей семье и друзьям. 🙄"; "Искренне сочувствую... Большая потеря...", - комментируют пользователи.

По информации пресс-службы университета, прежде чем выпасть из окна, девушка закрылась в своей комнате изнутри. Сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) УК Украины с пометкой «самоубийство». Проводится досудебное расследование, правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.

Известно, что Ирина училась в детско-юношеской спортивной школе, профессионально заниматься спортом начала в 11 лет. Неоднократно занимала призовые места на чемпионатах Украины по пауэрлифтингу. В частности, в 2019 году 15-летняя девушка завоевала золото чемпионата Украины. Девушка присела со штангой весом 125 килограмм, выполнила жим лежа с 65-килограммовой штангой и становую тягу с 130 килограммами. В мае 2021 сборная Львовщины, в составе которой была Ирина, получила ряд побед на чемпионате Украины по пауэрлифтингу.

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