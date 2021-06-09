Украинку признали виновной в совершении ДТП и приговорили к тюрьме



Трагедия произошла летом прошлого года - в столкновении легкoвoго авто и микроавтобуса погибла семья, ехавшая на отдых к морю. Виновной в аварии была признана 45-летняя женщина, передает "Типичный Херсон".

Она единственная выжила в той страшной аварии.

Женщина потеряла всю семью: погибли ее муж и двое сыновей 11 и 14 лет.

После проведения экспертиз, женщина превысила допустимую скорость и авто вылетело на встречную полосу.

Во время заседания суда она признала свою вину, но настаивала, что на дороге не было разметки, а скорость машины была не выше 100 км/час.



Суд приговорил ее к 5-ти года лишения свободы.