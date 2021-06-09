Украинку признали виновной в совершении ДТП и приговорили к тюрьме
Трагедия произошла летом прошлого года - в столкновении легкoвoго авто и микроавтобуса погибла семья, ехавшая на отдых к морю. Виновной в аварии была признана 45-летняя женщина, передает "Типичный Херсон".
Суд приговорил ее к 5-ти года лишения свободы.
Ранее мы сообщали, что на Киевщине произошло ДТП, в котором погиб ребенок.
Трагедия произошла 6 июня. В полицию поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на Белоцерковщине.
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По предварительной информации, отец мальчика, который находился за рулем, превысил скорость и не справился с управлением.
12-летний ребенок, которій в тот день отмечал свой день рождения, погиб на месте.
Напомним, что фатальное ДТП случилось под Харьковом, авто полностью выгорело: кто стал жертвой и кадры с места трагедии.
Как сообщала Politeka, во Львовской области на трассе Киев-Чоп автомобиль Skoda Felicia выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовиком Mercedes.
Также Politeka писала, что водитель Renault Logan, двигаясь в направлении столицы, вероятно заснул и совершил столкновение с грузовым автомобилем Volvo.