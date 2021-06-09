В Житомирской области мужчина с улицы начал стрелять по окнам частного дома

В помещении находились муж с женой и их 12-летняя дочь.

Мужчина погиб, женщина попала в реанимацию, а девочка не пострадала лишь чудом, пишет "Обозреватель".

Один из местных жителей сообщил, что у погибшего мужчины раньше была пилорама, потом он начал работать дальнобойщиком и в день убийства якобы должен был получить визу.

"Глава семьи – очень надежный и хозяйственный, его супруга все свое время посвящала детям. Такая приятная женщина", – говорит соседка.

Также односельчане утверждают, что у супругов был долг перед банком, около 100 тысяч гривен, кроме того они были должны деньги и частному лицу.

В полиции сообщили, что подозреваемый в убийсте уже задержан, он был знаком с убитым , а подозреваемый имел к нему претензии якобы из-за долговых обязательств.

Мужчина задержан, если его вина будет доказана, ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее мы писали, что в Харькове прогремел мощный взрыв - есть пострадавшие.

Об этом сообщила пресс-служба полиции.

"Предварительно, неизвестный гражданин бросил гранату. Пострадали три человека, медики оказывают помощь на месте происшествия", – говорится в сообщении.

Позже сотрудники полиции сообщили, что злоумышленника 1992 года рождения задержали.

Троих пострадавших забрали медики скорой, еще несколько человек получили помощь на месте инцидента.

Спикер областного управления Нацполиции Елена Баранник сообщила, что, угрозы для жизни раненых нет.

В то же время, Telegram-канал "Харьков 1564" сообщил, что одному из пострадавших из-за осколочного ранения грозит ампутация ноги.

К слову, трагедия произошла на киевском вокзале, детали: "Зажало между платформой и вагоном".

Как сообщала Politeka, жуткая авария произошла под Киевом, кадры: "Не доехал до больницы".

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