В Николаеве мужчина убил родного отца
Об этом сообщили в ГУНП области.
64-летний житель города больше недели находился в розыске, как без вести пропавший.
Полицейские выяснили, что к убийству потерпевшего причастен его 36-летний сын.
Трагедия произошла на почве бытового конфликта, мужчина избил отца из-за телевизора. Когда мужина понял, что отец не подает признаков жизни, решил скрыть преступление.
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Сын завернул тело отца в простыню вместе с камнями, затем отвез к реке и выбросил.
Следователи задержали злоумышленника. Его действия квалифицируются по ч. 1 ст. 115 УК Украины "Умышленное убийство".
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В помещении находились муж с женой и их 12-летняя дочь.
Мужчина погиб, женщина попала в реанимацию, а девочка не пострадала лишь чудом.
Один из местных жителей сообщил, что у погибшего мужчины раньше была пилорама, потом он начал работать дальнобойщиком и в день убийства якобы должен был получить визу.
Также односельчане утверждают, что у супругов был долг перед банком, около 100 тысяч гривен, кроме того они были должны деньги и частному лицу.
В полиции сообщили, что подозреваемый в убийсте уже задержан, он был знаком с убитым , а подозреваемый имел к нему претензии якобы из-за долговых обязательств.
Мужчина задержан, если его вина будет доказана, ему грозит до 15 лет лишения свободы.
К слову, трагедия произошла на киевском вокзале, детали: "Зажало между платформой и вагоном".
Как сообщала Politeka, жуткая авария произошла под Киевом, кадры: "Не доехал до больницы".
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