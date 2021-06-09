Мощные дожди заливают Украину с начала лета

Некоторые города остались без света, спасатели не успевают откачивать воду из затопленных дворов и домов.

Так, например, в Ровно дождь превратил в озера улицы, а вот жители села Шпанов наблюдали град.

На жителей столицы таже посыпался град, ливневки в городе не справлялись с огромным количеством осадков.

Сильные дожди парализовали движение транспорта в Мариуполе - несколько улич остались без света.

Без электричества остались более 60 городов и сел в пяти областях Украины. Обесточена Житомирская, Донецкая, Киевская, а также Черновицкая и Запорожская области.

Ранее мы писали, что в Харькове коммунальщики укладывали асфальт во время ливня.

8 июня Харьков накрыл сильный дождь, местами даже выпал град. В городе образовались реки на улицах.

Но местные коммунальщики не растерялись и продолжили ремонт дороги.

"Асфальт, который мы заслужили", - иронично подписали видео авторы публикации.

К слову, трагедия произошла на киевском вокзале, детали: "Зажало между платформой и вагоном".

Как сообщала Politeka, жуткая авария произошла под Киевом, кадры: "Не доехал до больницы".

Также Politeka писала, что украинка с коляской напугала прохожих, видео: "Ноги малыша летали в разные стороны".