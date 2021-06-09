На Полтавщине пожилую женщину пришлось спасать не только медикам, но и полицейским
Как передает Politeka.net, кадры и подробности инцидента сообщили в пресс-службе Патрульной полиции Украины (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)
К патрульным обратились медики - в помощи нуждалась пожилая женщина, у которой открылось кровотечение, но врачи не могли попасть к ней в дом, поскольку ворота в ее двор были закрыты изнутри на ключ.
"Патрульные, прибывшие на помощь, перелезли через забор и впустили врачей. Женщина в беспомощном состоянии лежала на полу в доме. Самостоятельно передвигаться она не могла. Полицейские помогли транспортировать женщину к карете скорой помощи", - говорится в сообщении.
К счастью, пенсионерку удалось госпитализировать и ее жизни ничего не угрожает.
Ранее мы сообщали, что в Днепре спасли старушку, дом которой подтопило из-за дождей.
Инцидент произошел в частном секторе одного из районов города.
Среди пострадавших оказалась пенсионерка, которая два дня не могла выйти из подтопленного дома.
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Спасателям удалось к ней добраться и принести еды.
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