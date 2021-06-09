К патрульным обратились медики - в помощи нуждалась пожилая женщина, у которой открылось кровотечение, но врачи не могли попасть к ней в дом, поскольку ворота в ее двор были закрыты изнутри на ключ.

На Полтавщине пожилую женщину пришлось спасать не только медикам, но и полицейским

"Патрульные, прибывшие на помощь, перелезли через забор и впустили врачей. Женщина в беспомощном состоянии лежала на полу в доме. Самостоятельно передвигаться она не могла. Полицейские помогли транспортировать женщину к карете скорой помощи", - говорится в сообщении.

К счастью, пенсионерку удалось госпитализировать и ее жизни ничего не угрожает.