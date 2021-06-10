На Донбассе погибла украинская военная, которая защищала нашу мирную жизнь
Трагедия с военнослужащей произошла в среду, 9 июня, в районе проведения Операции объединеных сил.
Об этом сообщила прес-служба Закарпатского Легиона – 128-й отдельной горно-штурмовой бригады в Facebook.
"Сегодня, 9 июня, в районе ответственности наших подразделений, при исполнении служебных обязанностей трагически погибла военнослужащий нашей бригады", – говорится в сообщении 128-й отдельной горно-штурмовой бригады.
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Командование части выразило искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибшей защитницы.
"Командование части выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибшей защитницы", - сказано в публикации.
При этом обстоятельства гибели защитницы не сообщаются.
Украинцы также выразили слова сочуствия и поддержки родным военнослужащей: "Вечная память земля пухом и царство Небесное", "Светлой девочке - светлая память!!!! А родителям - выдержки, чтобы пережить боль невосполнимой утраты.... Покойся с миром, озаренная девочка", "Навсегда в наших сердцах", "Беда забирает лучших", "Вечная память... сочувствую ее родным и близким...".
Напомним, дома украинца ждали жена и дочь: вражеская пуля настигла 24-летнего защитника.
Как сообщала Politeka, жизнь бойца ВСУ трагически оборвалась на фронте: "Светлая и вечная память Герою".
Также Politeka писала, что украинских защитников атаковали на Донбассе, пули забрали жизнь бойца ВСУ: что известно о трагедии.