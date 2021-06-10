В Ровно мужчина упал на машину скорой помощи с 7-го этажа



Как передает Politeka.net, подробности произошедшего рассказали в местном паблике (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

Все началось с того, что местная жительница обратилась к правоохранителям и сообщила, что ее избил брат.

Когда прибывшие на местно медики начали осматривать женщину, ее брат выпал из окна соседней квартиры.

30-летний мужчина сначала упал козырек подъезда, а затем на автомобиль «скорой» и водителя."На вызов прибыла еще одна бригада экстренки. Медики срочно начали реанимационные мероприятия и поместили пациента в карету скорой помощи. Однако спасти жизнь мужчине не удалось. Медики диагностировали смерть", - говорится в сообщении.

Женщина, которую избил муж получил многочисленные ссадины, сотрясение головного мозга и закрытую черепно-мозговую травму. Ее доставили в местную больницу.



Ранее мы сообщали, что пенсионерка выпала из окна пятого этажа в Одессе.

Трагедия произошла днем.

Случайно выпала она из окна или выбросилась - неизвестно.

Местные жители, которые знали женщину, сообщили, что у погибшей были проблемы с психическим здоровьем.

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