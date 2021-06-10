У этого ребенка очень тяжелая судьба...

На Закарпатье девочка спасла из огня четверых сводных братьев и сестер

Теперь 13-летняя София Рознийчук живет в детском доме - так решили ее отец и мать.



Соня сейчас должна была учиться в седьмом-восьмом классе, однако только-только освоила программу второго.

Попав детский дом девочка не умела ни читать, ни писать, ни говорить по-украински.

"У этого ребенка очень тяжелая судьба. Она не шла поначалу на контакт вообще. В своем районе, в горной местности, она просто пропадет или отец заберет и вернет в попрошайки. А здесь она сможет увидеть другую сторону медали. Она не заслуживает жизни на улице. - , рассказала начальник службы по делам детей Раховской райгосадминистрации Елена Кокиш в комментарии "КП".

Девочка скучает по свои родным и мечтает их повидать.

"Отец даже не пытался устроить ее в школу, чем уже нарушил право ребенка на получение образования. Я считаю, что для нее лучше быть в детдоме. Вы посмотрите, какая она была, а какая стала - хорошо выглядит, свободно говорит", - рассказала Елена Кокиш.

К слову, горе-педагог решила наказать ребенка из-за отсутствия ручки: "Угрожала отрезать палец".

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