В Киеве монтажник упал в шахту лифта

Сотрудники полиции устанавливают причины ЧП, сообщает Telegram-канал "Киев Оперативный".

Трагедия произошла на улице Декабристов во время проведения ремонтных работ, монтажник упал в шахту лифта и погиб на месте.

Правоохранители устанавливают обстоятельства инцидента.

Ранее мы писали, что в Житомирской области мужчина с улицы начал стрелять по окнам частного дома

В помещении находились муж с женой и их 12-летняя дочь.

Мужчина погиб, женщина попала в реанимацию, а девочка не пострадала лишь чудом.

Один из местных жителей сообщил, что у погибшего мужчины раньше была пилорама, потом он начал работать дальнобойщиком и в день убийства якобы должен был получить визу.

Также односельчане утверждают, что у супругов был долг перед банком, около 100 тысяч гривен, кроме того они были должны деньги и частному лицу.

К слову, трагедия произошла на киевском вокзале, детали: "Зажало между платформой и вагоном".

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