В Киеве монтажник упал в шахту лифта
Сотрудники полиции устанавливают причины ЧП, сообщает Telegram-канал "Киев Оперативный".
Трагедия произошла на улице Декабристов во время проведения ремонтных работ, монтажник упал в шахту лифта и погиб на месте.
Правоохранители устанавливают обстоятельства инцидента.
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Ранее мы писали, что в Житомирской области мужчина с улицы начал стрелять по окнам частного дома
В помещении находились муж с женой и их 12-летняя дочь.
Мужчина погиб, женщина попала в реанимацию, а девочка не пострадала лишь чудом.
Один из местных жителей сообщил, что у погибшего мужчины раньше была пилорама, потом он начал работать дальнобойщиком и в день убийства якобы должен был получить визу.
Также односельчане утверждают, что у супругов был долг перед банком, около 100 тысяч гривен, кроме того они были должны деньги и частному лицу.
К слову, трагедия произошла на киевском вокзале, детали: "Зажало между платформой и вагоном".
Как сообщала Politeka, жуткая авария произошла под Киевом, кадры: "Не доехал до больницы".
Также Politeka писала, что украинка с коляской напугала прохожих, видео: "Ноги малыша летали в разные стороны".