Под Киевом неадекват расстрелял соседей из-за лая собак

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Киевской области.

32-летнего мужчина разозлил лай собаки, из-за этого между односельчанами возникла ссора, переросшая в драку.

Мужчина не долго думая взял оружие и выстрелил в сторону двух односельчан, а третьему нанес удары рукояткой по голове. После этого он убежал.

Пострадавшего мужчину с ранением грудной клетки и женщину с повреждением бедра доставили в больницу.

Полицейские задержали стрелка, теперь его грозит лишение свободы на срок от трех до семи лет.

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Об этом сообщили ГСЧС в Facebook.

"Прибыв на место происшествия, водолазы-саперы с помощью подводных металлоискателей обследовали акваторию р. Днепр в указанном месте и обнаружили противотанковую мину ТМ 62.

Они подняли взрывоопасный предмет на поверхность и передали его пиротехническому расчету МРЦ ШР ГСЧС Украины для дальнейшей транспортировки и уничтожения в установленном порядке", - говорится в сообщении.

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