Под Киевом неадекват расстрелял соседей из-за лая собак
Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Киевской области.
32-летнего мужчина разозлил лай собаки, из-за этого между односельчанами возникла ссора, переросшая в драку.
Мужчина не долго думая взял оружие и выстрелил в сторону двух односельчан, а третьему нанес удары рукояткой по голове. После этого он убежал.
Пострадавшего мужчину с ранением грудной клетки и женщину с повреждением бедра доставили в больницу.
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Об этом сообщили ГСЧС в Facebook.
"Прибыв на место происшествия, водолазы-саперы с помощью подводных металлоискателей обследовали акваторию р. Днепр в указанном месте и обнаружили противотанковую мину ТМ 62.
Они подняли взрывоопасный предмет на поверхность и передали его пиротехническому расчету МРЦ ШР ГСЧС Украины для дальнейшей транспортировки и уничтожения в установленном порядке", - говорится в сообщении.
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