Жительница Волыни запугивала украинку якобы приведенной «порчей»

Она говорила, что наведет порчу на членов ее семьи, в результате чего наступит смерть матери, она ввела студентку в заблуждение, заверив, что может «снять порчу».

Доведя таким образом потерпевшую до отчаяния, она убедила девушку собрать дома все сбережения и ювелирные изделия и передать ей.

Общий вред причиненный потерпевшей составил 549 тыс грн.

Мошеннице светит 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Ранее мы писали, что под Киевом неадекват расстрелял соседей из-за лая собак

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Киевской области.

32-летнего мужчина разозлил лай собаки, из-за этого между односельчанами возникла ссора, переросшая в драку.

Мужчина не долго думая взял оружие и выстрелил в сторону двух односельчан, а третьему нанес удары рукояткой по голове. После этого он убежал.

Пострадавшего мужчину с ранением грудной клетки и женщину с повреждением бедра доставили в больницу.

Полицейские задержали стрелка, теперь его грозит лишение свободы на срок от трех до семи лет.

Напомним, под Киевом авто на большой скорости влетело в лося: детали и жуткие кадры.

Как сообщала Politeka, украинцев ждут новые цены на проезд в киевском метро, насколько подорожает.

Также Politeka писала, что у киевлянина украли сумку с пятью миллионами, кадры и детали произошедшего.