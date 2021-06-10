Жительница Волыни запугивала украинку якобы приведенной «порчей»
Она говорила, что наведет порчу на членов ее семьи, в результате чего наступит смерть матери, она ввела студентку в заблуждение, заверив, что может «снять порчу».
Доведя таким образом потерпевшую до отчаяния, она убедила девушку собрать дома все сбережения и ювелирные изделия и передать ей.
Общий вред причиненный потерпевшей составил 549 тыс грн.
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Ранее мы писали, что под Киевом неадекват расстрелял соседей из-за лая собак
Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Киевской области.
32-летнего мужчина разозлил лай собаки, из-за этого между односельчанами возникла ссора, переросшая в драку.
Мужчина не долго думая взял оружие и выстрелил в сторону двух односельчан, а третьему нанес удары рукояткой по голове. После этого он убежал.
Пострадавшего мужчину с ранением грудной клетки и женщину с повреждением бедра доставили в больницу.
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Напомним, под Киевом авто на большой скорости влетело в лося: детали и жуткие кадры.
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