В Одессе на кладбище обнаружили трех пациентов областного психдиспансера
Все имеют инвалидность: у одного травма головы, у другого нет обеих ног, третий передвигается ползком, сообщила омбудсмен Людмила Денисова в Facebook.
Мужчины утверждали, что их вывезли из медучреждения на кладбище.
"Там их и нашли неравнодушные граждане. Всех троих временно поместили в Одесский городской центр интеграции лиц без определенного места жительства", — отметила она.
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Кроме того, все трое не были признаны судом недееспособными. Больные имели возможность самовольно покидать медцентр и возвращаться туда по желанию.
«В указанном заведении моему представителю подтвердили, что найденные мужчины — их пациенты, которых выписали накануне по собственному желанию и по письменному заявлению. И пояснили, что указанные лица находились в удовлетворительном психическом состоянии на момент осмотра, к ним не применяли принудительную госпитализацию», — рассказала Денисова.
По данному факту правоохранители начали досудебное расследование по части 1 статьи 135 УК .
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