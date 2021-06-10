Родные разыскивали 19-летнего украинца, который почти 2 недели назад исчез в Праге

Парень ушел из дома, после чего с ним связь оборвалась, обратно он не вернулся. Обращались даже в правоохранительные органы.

Парня все же нашли, но, к сожалению, его жизнь оборвалась.

Сейчас выясняются детали гибели юноши.

свеча, траур

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Ранее мы писали, что автобус с пассажирами врезался в остановку

Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

10 июня в России в Свердловской области служебный автобус протаранил ворота предприятия и сбил находившихся на остановке людей - погибли шесть человек и около 15 получили травмы.

"Автобус не прошел своевременно обслуживание, и у него отказали тормоза. Водителю не удалось удержать машину, и та вылетела на остановку", - сказали в агенстве.

Все погибшие находились на территории предприятия, они шли на работу.

Напомним, что фатальное ДТП случилось под Харьковом, авто полностью выгорело: кто стал жертвой и кадры с места трагедии.

Как сообщала Politeka, во Львовской области на трассе Киев-Чоп автомобиль Skoda Felicia выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовиком Mercedes.

Также Politeka писала, что водитель Renault Logan, двигаясь в направлении столицы, вероятно заснул и совершил столкновение с грузовым автомобилем Volvo.