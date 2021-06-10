Родные разыскивали 19-летнего украинца, который почти 2 недели назад исчез в Праге
Парень ушел из дома, после чего с ним связь оборвалась, обратно он не вернулся. Обращались даже в правоохранительные органы.
Парня все же нашли, но, к сожалению, его жизнь оборвалась.
Сейчас выясняются детали гибели юноши.
Дочь Лорак растет копией ее бывшего мужа Мурата, как она выглядит сейчас: "Все таки быстро летит время"
Внезапно не стало красавицы-актрисы, сыгравшей в «Три орешка для Золушки»: трагические подробности
"Такого бедствия не было 30 лет": украинский город ушел под воду, кадры последствий ливня
Солнечное затмение в Украине 10 июня: для кого это опасно и как уберечься
Жертвой тяжелого ДТП оказалась известная российская певица, кадры с места: "Навсегда останется в нашей памяти"
Ранее мы писали, что автобус с пассажирами врезался в остановку
Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.
10 июня в России в Свердловской области служебный автобус протаранил ворота предприятия и сбил находившихся на остановке людей - погибли шесть человек и около 15 получили травмы.
"Автобус не прошел своевременно обслуживание, и у него отказали тормоза. Водителю не удалось удержать машину, и та вылетела на остановку", - сказали в агенстве.
Все погибшие находились на территории предприятия, они шли на работу.
Напомним, что фатальное ДТП случилось под Харьковом, авто полностью выгорело: кто стал жертвой и кадры с места трагедии.
Как сообщала Politeka, во Львовской области на трассе Киев-Чоп автомобиль Skoda Felicia выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовиком Mercedes.
Также Politeka писала, что водитель Renault Logan, двигаясь в направлении столицы, вероятно заснул и совершил столкновение с грузовым автомобилем Volvo.