В Днепре травмировались двое пенсионеров, упав с двухметровой высоты Как передает Politeka.net, подробности инцидента рассказали в сюжете "ТСН" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

У дома необычная конструкция входа - бетонная плита на высоте второго этажа. Двои пожилых жителей пятиэтажки сидели на лавочке, когда вдруг рухнули с двухметровой высоты.

Как рассказал председатель ОСМД, колоны под этой плитой нужно было делать еще год назад.

"Они платить не хотят. Задолженность в этом подъезде — 80 тысяч. Колонны нужно было сделать", - поделился мужчина.

Пострадавшие чудом уцелели после падения и отделались лишь синяками и ушибами. Стоит отметить, что именно они заплатили взносы в ОСМД.

После инцидента в ОСМД все таки нашлись средства для ремонта конструкции.

Ранее мы сообщали, что в Днепре спасли старушку, дом которой подтопило из-за дождей.

Инцидент произошел в частном секторе одного из районов города.

Среди пострадавших оказалась пенсионерка, которая два дня не могла выйти из подтопленного дома.

Спасателям удалось к ней добраться и принести еды.

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