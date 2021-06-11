В Запорожье пенсионерка совершила страшное преступление
Как передает Politeka.net, подробности сообщили в отделе коммуникаций полиции области.
Сообщение о смерти 79-летнего пенсионера поступило правоохранителям рано утром, 9 июня.
Полицейские установили, что к преступлению причастна его 82-летняя жена потерпевшего.
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"8 июня около 17 часов между супругами, во время распития спиртных напитков, возник конфликт, во время которого женщина причинила мужчине несколько смертельных ударов топором по голове", - сообщили в полиции.
Теперь женщине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от семи до пятнадцати лет.
Ранее мы сообщали, что в Николаеве мужчина убил родного отца.
64-летний житель города больше недели находился в розыске, как без вести пропавший.
Полицейские выяснили, что к убийству потерпевшего причастен его 36-летний сын.
Трагедия произошла на почве бытового конфликта, мужчина избил отца из-за телевизора. Когда мужчина понял, что отец не подает признаков жизни, решил скрыть преступление.
К слову, трагедия произошла на киевском вокзале, детали: "Зажало между платформой и вагоном".
Как сообщала Politeka, жуткая авария произошла под Киевом, кадры: "Не доехал до больницы".
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