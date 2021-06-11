В Киеве обвалился балкон в жилом доме

Как передает Politeka.net, первые кадры с места показали в сюжете "Магнолия ТБ" (чтобы посмотреть - доскролльте страницу до конца)

ЧП произошло днем, 11 июня в одной из 9-этажек Дарницкого района столицы.



По предварительной информации, достройка балкона рухнула с 6-м этажа.

Как рассказали соседи, в квартире, где произошел обвал, живет пожилой мужчина.

На своем балконе он смастерил достройку, где выращивал зеленую рассаду. Та собственноручно сделанная клумба и обвалилась вниз.

На месте происшествия работали спасатели. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.

Ранее мы сообщали, что в 120-летнем историческом доме Киева часть потолка рухнула на голову пожилой женщины. Так, мужчина услышал грохот в квартире, где идет ремонт, и спустя время увидел, что на потолке квартиры образовываются небольшие трещины.

В этот момент в комнату зашла его жена - он показал ей трещины, и как только женщина подняла голову, огромный кусок штукатурки из бетона обрушился на нее.

Напомним, одесситам и гостям города всё опаснее гулять по центру города, так, стало известно об обрушении там аварийного балкона.

Как сообщала Politeka, строительный кран рухнул под окна дома, есть пострадавшие.

Также Politeka писала, что канатная дорога с людьми рухнула с огромной высоты, в кабине были дети.