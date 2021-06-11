На Львовщине произошло смертельное ДТП

Как передает Politeka.net, подробности сообщили в отделе коммуникаций полиции области.

Трагедия произошла рано утром, 10 июня. Участник аварии сообщил, что в его микроавтобус въехал мотоциклист.

"Выяснилось, что 13-летний подросток, управляя мотоциклом, выезжал со второстепенной дороги на главную и допустил столкновение с микроавтобусом «Мерседес Sprinter». Удар был такой силы, что несовершеннолетний погиб", - - говорится в сообщении.

Также мы сообщали, что на днях в Харькове под машину попал ребенок.

Мальчик решил перебежать дорогу по пешеходному переходу за проехавшим автобусом, и не заметил автомобиль.

Водитель не успел среагировать на мальчика, который внезапно выбежал из-за автобуса.

К счастью, пострадавший отделался легкими ушибами.

Напомним, что фатальное ДТП случилось под Харьковом, авто полностью выгорело: кто стал жертвой и кадры с места трагедии.

Как сообщала Politeka, во Львовской области на трассе Киев-Чоп автомобиль Skoda Felicia выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовиком Mercedes.

Также Politeka писала, что водитель Renault Logan, двигаясь в направлении столицы, вероятно заснул и совершил столкновение с грузовым автомобилем Volvo.