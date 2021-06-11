Солистка популярной украинской группы The Hardkiss Юлия Санина в эпатажном имидже успела показать неистовый танец живота

Чтобы быть в центре внимания, многие артисты часто меняют образы и показывают себя в модных луках в самых необычных нарядах, на которые в повседневной жизни и не решились бы взглянуть. Ради удачных фотосессий Юлия Санина также предпочитает эксперименты.

В этот раз на странице в Инстаграм Юлия поделилась видео, снятым для Тикток. На новом видео звезда в черных кожанных штанах и в желтом неоновом топе. Исполнительница решила показать идеальную фигуру, исполнив танец живота.

«Have a nice day 💃🏻», - пишет певица, желая всем хорошего дня.

Зажигательные танцы Саниной также заметили и фанаты, оставив почти 280 тысяч лайков и более 500 комментариев:

«Преееесс 😍; Какая зажигалочка🔥😍 👑; Невероятная 😍; Юля магическая какая-то.. Обажаю ❤️🔥; С ума сойти!!!!!!! CRAZY DANCE!!!!!!; Доброе утро❤️ ну всё, настроение на день обеспечено 🔥!; Я только из за Юли скачала ТикТок🛐; Смотрела без звука, подумала, что Вы танцуете под Шакиру); что-то невероятное; НУ ЮЛЯ, ВБИВАЄШ 😭🛐; Шикардосная слов нет🔥».

До этого певица позировала с необычным реквизитом. У нее в руках был старинные ретро-телефон с фигурной трубкой. Певица приложила ее к уху, будто собирается кому-то позвонить.

Несмотря на то, что Санина была одета в простую черную толстовку, ее макияж и прическа также подходили по стилю к телефону. Так, звезда аккуратно подвела глаза и сделала яркий акцент на лице при помощи красной помады. Ее волосы были уложены кокетливыми крупными локонами.

«Симпатичный ретро-телефон! Только один минус - к нему нельзя подключить 4G! Я проверила. Поэтому такой телефон только для фоток с ретро-буклями», - написала певица.

Напомним, Санина из The Hardkiss в цепях и сетке восхитила дерзким образом: «Юля, вы икона».

Как сообщала Politeka, Санина в необычном образе девочки-подростка обратилась к украинцам с важной просьбой: "Этот день настал!".

Также Politeka писала, что Санина из The Hardkiss в атласном топике впечатлила новым образом: "Похожа на молодую Алсу".