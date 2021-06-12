В Киеве из-под брусчатки забили "фонтаны"
Кадры появились на странице “Киев Оперативный” в Facebook.
Так, вода там бьет прямо из мостовой возле ливневок.
В столичном водоканале на ЧП пока не отреагировали.
Дочь Лорак растет копией ее бывшего мужа Мурата, как она выглядит сейчас: "Все таки быстро летит время"
Эллерт показал, как "Холостячка" Мишина выглядит по утрам, без макияжа и фильтров: эпичные кадры
Тина Кароль в откровенном купальнике открыла сезон загара: "Не стыдно перед сыном?"
Анна Богдан в Турции удивила ответом, живет ли она с "Холостяком" после шоу: "Мы уже как три месяца..."
"Карантин надо продлевать": в Минздраве сделали срочное предупреждение
"До Киевводоканала дозвониться нереально. Видимо, уже отдыхают”, – пишет автор публикации.
Ранее мы писали, что в Киеве вновь зафиксировали превышение нормы загрязнения воздуха
Общий уровень загрязнения атмосферы по состоянию на 9 июня по городу характеризовался как высокий.
Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.
9 июня 2021 года в воздухе Киева отмечено превышение предельно допустимых концентраций (ГДКс.д.) по среднесуточным содержанием. Так, содержание диоксида азота в воздухе превышает норму в 5-7 раз.
Самую высокую концентрацию вредных веществ зафиксировали на проспекте и площади Победы, Бессарабской площади и на улице Каунасской.
Напомним, что синоптик Кульбида спрогнозировал невыносимую жару уже скоро: «До 40 градусов».
Как сообщала Politeka, погода окончательно испортится в Украине, прогноз синоптика: "Уже с понедельника...".
Также Politeka писала, что черноморский циклон разбушевался в Одессе: появилось видео последствий непогоды.