В Киеве из-под брусчатки забили "фонтаны"

Кадры появились на странице “Киев Оперативный” в Facebook.

Так, вода там бьет прямо из мостовой возле ливневок.

В столичном водоканале на ЧП пока не отреагировали.

"До Киевводоканала дозвониться нереально. Видимо, уже отдыхают”, – пишет автор публикации.

Ранее мы писали, что в Киеве вновь зафиксировали превышение нормы загрязнения воздуха

Общий уровень загрязнения атмосферы по состоянию на 9 июня по городу характеризовался как высокий.

Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.

9 июня 2021 года в воздухе Киева отмечено превышение предельно допустимых концентраций (ГДКс.д.) по среднесуточным содержанием. Так, содержание диоксида азота в воздухе превышает норму в 5-7 раз.

Самую высокую концентрацию вредных веществ зафиксировали на проспекте и площади Победы, Бессарабской площади и на улице Каунасской.

Напомним, что синоптик Кульбида спрогнозировал невыносимую жару уже скоро: «До 40 градусов».

Как сообщала Politeka, погода окончательно испортится в Украине, прогноз синоптика: "Уже с понедельника...".

Также Politeka писала, что черноморский циклон разбушевался в Одессе: появилось видео последствий непогоды.