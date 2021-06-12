Певица Слава Каминская после распада группы "НеАнгелы" начала сольную карьеру и недавно презентовала новый клип на песню "Слава Богу"

Как сообщает Politeka.net, популярная украинская певица Слава Каминская всегда была экстравагантной личностью. Не так давно звезда пережила развод с мужем, а теперь вышла из группы "НеАнгелы", чтобы начать сольную карьеру. Несколько дней назад она представила фанатам яркий и необычный клип на песню "Слава Богу", и теперь обратилась к фанатам, отметив, что каждая строчка ее песни – интересная цитата.

В своем микроблоге в Instagram Слава опубликовала яркое фото, на котором появилась в компании двух возрастных героинь своего клипа – яркий женщин в интересных образах. И сама певица позирует на снимке в оригинальном наряде – на ней замысловатое черно-розовое платье с пышными рукавами и кружевным воротников. Волосы артистки зачесаны в строгую прическу, а на лице яркий макияж и стильные темные очки.

В подписи к публикации Каминская написала, обратившись к украинцам: "Мне одной кажется, что "Слава Богу" – это цитатник? Какая фраза вам нравится больше всего?". Пользователи тут же принялись активно обсуждать новое фото звезды, засыпая ее комплиментами и ответами на вопрос.

Напомним, "Вы взяли стиль Оли Поляковой": Славу Каминскую из "НаАнгелов" пристыдили в новом имидже.

Как сообщала Politeka, Каминская после распада "НеАнгелов" впечатлила яркими экспериментами с внешностью: "Подлецу все к лицу".

Также Politeka писала, Каминская после распада "НеАнгелов" изменилась до неузнаваемости: "На Аллегрову похожа".