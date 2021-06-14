В Ивано-Франковской области 12-летний мальчик упал в воду
Вечером, 12 июня, ребенок, играя с друзьями у реки Черемош, подскользнулся и упал в воду.
К сожалению, масштабные усилия оперативной службы не помогли спасти ребенка.
Утром 13 июня в ГУ ГСЧС сообщили, что тело вытащили на берег.
Реанимационные манипуляции не смогли вернуть ребенка к жизни.
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Ранее мы писали, что 10 июня из Киевского водохранилища достали тело 18-летнего парня
Об этом сообщаетпресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Киевской области.
9 июня в оперативно-диспетчерскую службу Вышгородского района поступило сообщение, что со слов очевидцев на канале Киевского водохранилища вблизи села Ровжи утонул парень 2003 года рождения.
Водолазно-спасательной группой было поднято из обводного канала тело парня.
На месте трагедии работали 7 человек личного состава и 1 единица техники.
Напомним, что фатальное ДТП случилось под Харьковом, авто полностью выгорело: кто стал жертвой и кадры с места трагедии.
Как сообщала Politeka, во Львовской области на трассе Киев-Чоп автомобиль Skoda Felicia выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовиком Mercedes.
Также Politeka писала, что водитель Renault Logan, двигаясь в направлении столицы, вероятно заснул и совершил столкновение с грузовым автомобилем Volvo.