Полицейские задержали 72-летнего мужчину, под домом которого были схоронены останки не менее чем 17 жертв
Под домом пожилого мужчины обнаружили 3787 фрагментов костей, которые принадлежали разным жертвам, пишет
В прокуратуре заявили, что найденные останки, возможно не единственные и правоохранители намерены продолжить свои поиски под домом и далее. Согласно заявлениям следователей, в ходе обысков полицейские также обнаружили удостоверения личностей и разные личные вещи людей, которые пропали много лет назад. Все эти вещи были в доме, который оказался полностью завален различным мусором.
Эксперты, участвующие в расследовании, рассказали, что задержанный мужчина мог расчленять тела жертв на маленькие части, перед тем, как закопать – это объяснило бы количество найденных останков.
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#Police officers and forensic investigators were seen digging for skeletal remains and other evidence in the backyard and basement of suspected 72-year-old #SerialKiller in #AtizapanDeZaragoza near Mexico City, on Sunday.#Mexico pic.twitter.com/PHTgTLo9hl— Ruptly (@Ruptly) June 14, 2021
В полиции рассказали о подозреваемом «Андерсе» (настоящее имя не раскрывается), который ранее работал мясником до пенсии. Его последней предполагаемой жертвой была жена полицейского, которого мужчина знал лично. Причиной подозрения «Андреса» стало то, что в день пропажи мужчина должен был сопровождать ее в походе по магазинам, поэтому муж пропавшей и заподозрил его.
После пропажи супруги полицейский получил доступ к камерам наблюдения рядом с домом предполагаемого убийцы. В записях он увидел, что его жена вошла, но не вышла на улицу, где жил подозреваемый. Он пошел в дом, где и обнаружил изрубленное тело его жены.
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