Полицейские задержали 72-летнего мужчину, под домом которого были схоронены останки не менее чем 17 жертв

Под домом пожилого мужчины обнаружили 3787 фрагментов костей, которые принадлежали разным жертвам, пишет ABC News. Раскопки правоохранители проводили несколько дней с 17-го мая, в ходе которых пришлось вскрыть полы дома, в котором проживал подозреваемый.

В прокуратуре заявили, что найденные останки, возможно не единственные и правоохранители намерены продолжить свои поиски под домом и далее. Согласно заявлениям следователей, в ходе обысков полицейские также обнаружили удостоверения личностей и разные личные вещи людей, которые пропали много лет назад. Все эти вещи были в доме, который оказался полностью завален различным мусором.

Эксперты, участвующие в расследовании, рассказали, что задержанный мужчина мог расчленять тела жертв на маленькие части, перед тем, как закопать – это объяснило бы количество найденных останков.

