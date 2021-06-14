Актриса Антонина Паперная, дочь Ольги Сумской, показала себя в купальнике
Как пишет Politeka.net, Антонина Паперная, как и звездная мама, решила стать актрисой. Красотка переехала в Россию, где вышла замуж за коллегу по цеху Владимира Яглыча. У пары родилась дочь в 2017 году, а уже в 2020 красотка подарила любимому наследника - мальчика. Девушка не только занимается творчеством и семьей, но и активно делиться с фантами кадрами из личной жизни, которые публикует в Инстаграм.
Этот раз не стал исключением, ведь Тоня решила показать свой новый умный купальник. Как можно заметить, красотка надела закрытый купальник, в котором был свой секрет - он не оставляет следов от загара.
"На мне супер-умный и стильный купальник", - написала красотка.
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Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии под публикацией, так как снимок был опубликован в сторис Инстаграм, где нет подобных функций.
Сообщалось, что старшая дочь актрисы Ольги Сумской Антонина Паперная показала яркие кадры с летней прогулки.
Так, Паперная выложила в сеть две серии снимков, на которых появилась в стильных образах. Так, сначала девушка показала несколько кадров с летней прогулки, на которых запечатлена в интересной локации.
Напомним, дочь Ольги Сумской устроила домашнюю фотосессию, впечатлив модельной внешностью
Также Politeka писала, что дочь Ольги Сумской в рваных джинсах и пиджаке попробовала себя в роли модели
А еще Politeka сообщала, что Ольга Сумская публично обратилась к дочери, живущей в России