Исследователи рассказали, по каким симптомам можно распознать «индийский» штамм коронавируса

Опасное заболевание, которое в прошлом году охватило весь мир, продолжает мутировать, а вместе со штаммами меняются и его симптомы. Так, исследователи изучили, как проявлял себя штамм коронавируса Дельта («индийский») у зараженных в Великобритании, и выделили его основные симптомы, пишет издание ВВС.

Исследование показало, что этот штамм вируса больше похож на «сильную простуду», особенно у молодых людей. Его самыми распространенными симптомами являются головная боль, боль в горле и насморк. При этом потеря обоняния не вошла в десятку самых частых симптомов для этого штамма коронавируса.

Ранее правительственный совет Великобритании выделял такие основные симптомы коронавируса: непрерывный кашель, высокая температура, потеря или изменения обоняния, вкуса. По итогам исследователя к этому перечню также прибавился список дополнительных симптомов, среди которых: озноб, потеря аппетита, головная боль и боли в мышцах.

На сегодняшний день именно «индийский» коронавирус диагностирован у 90% зараженных британцев. Помимо этого штамма самыми распространенными вариациями вируса стали Альфа («британский» штамм), Бета («южноафриканский») и Гамма («бразильский»).

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