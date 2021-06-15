Нетрезвы патрульный стал виновником смертельного ДТП на Винничине
Мужчина признался, что жалеет о произошедшем (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)
Автомобиль, за рулем которого был столичный патрульный, слетел с дороги в кювет, где врезался в дерево. Пассажирка авто 1992 года рождения погибла на месте, еще один пассажир в реанимации.
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"Я не хотел, что так произошло. Я свою вину признаю, мне очень жаль, поверьте", - заявил мужчина на видео.
Делом занимается ДБР, а виновник аварии находится в СИЗО.
Ранее мы сообщали, что под Киевом водитель грузовика ГАЗ наехал на девушку, которая шла с годовалым ребенком на руках.
По предварительной информации потерпевшая 2005 года рождения.
Пешеход с ребенком доставлены в больницу.
Напомним, что фатальное ДТП случилось под Харьковом, авто полностью выгорело: кто стал жертвой и кадры с места трагедии.
Как сообщала Politeka, во Львовской области на трассе Киев-Чоп автомобиль Skoda Felicia выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовиком Mercedes.
Также Politeka писала, что водитель Renault Logan, двигаясь в направлении столицы, вероятно заснул и совершил столкновение с грузовым автомобилем Volvo.