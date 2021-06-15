Нетрезвы патрульный стал виновником смертельного ДТП на Винничине

Мужчина признался, что жалеет о произошедшем (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

Автомобиль, за рулем которого был столичный патрульный, слетел с дороги в кювет, где врезался в дерево. Пассажирка авто 1992 года рождения погибла на месте, еще один пассажир в реанимации.

После тесна на драггере, в крови мужчины обнаружили 1,3 промилле алкоголя, при допустимой норме в 0,2.

"Я не хотел, что так произошло. Я свою вину признаю, мне очень жаль, поверьте", - заявил мужчина на видео.

Делом занимается ДБР, а виновник аварии находится в СИЗО.

Ранее мы сообщали, что под Киевом водитель грузовика ГАЗ наехал на девушку, которая шла с годовалым ребенком на руках.

По предварительной информации потерпевшая 2005 года рождения.

Пешеход с ребенком доставлены в больницу.

Напомним, что фатальное ДТП случилось под Харьковом, авто полностью выгорело: кто стал жертвой и кадры с места трагедии.

Как сообщала Politeka, во Львовской области на трассе Киев-Чоп автомобиль Skoda Felicia выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовиком Mercedes.

Также Politeka писала, что водитель Renault Logan, двигаясь в направлении столицы, вероятно заснул и совершил столкновение с грузовым автомобилем Volvo.