Согласно данным специалистов, в ближайшие дни украинцам повезет

Магнитная буря будет длиться почти трое суток, а вот головы могут начать болеть уже к вечеру, 15 июня. Наибольший солнечный всплеск ожидается в среду 16 июня. 17 июня будет слабая магнитная буря.

В пятницу 18 июня буря пойдет на спад, но солнечная активность ещё будет повышенной. Об этом сообщают специалисты Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН.

Несмотря на то, что магнитная буря на этой неделе будет слабой, метеочувствительные люди могут столкнуться с ухудшением самочувствия. Самые распространенные симптомы во время магнитной бури: головная боль, головокружение, скачки артериального давления, боль в суставах и мышцах, обострение хронических заболеваний, бессоница и раздражительность.

Чтобы помочь организму в дни магнитных бурь нужно соблюдать режим сна и питания, ложиться спать вовремя и высыпаться. Обязательно включить в рацион достаточно здоровой пищи и воды. А от жареного, соленого, острого – лучше отказаться. Также рекомендуется ограничить количество кофе и алкоголя.

Стоит отметить, что магнитная буря - это возмущение магнитного поля Земли, которые вызываются вспышками на Солнце. В такие дни могут возникать проблемы со здоровьем, сбои в работе систем связи. В зоне риска оказываются пожилые люди, люди с хроническими заболеваниями и метеозависимые.

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