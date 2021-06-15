В Тернополе малолетний ребенок выпал из окна многоэтажки

Как передает Politeka.net, подробности инцидента сообщили в пресс-службе полиции области.
Все произошло 14 июня. К правоохранителям обратились медики, которые первые приехали на вызов.
"По предварительным данным, 6-летний мальчик имеет расстройства аутистического спектра. Он оперся на москитную сетку и выпал из окна 7 этажа", - говорится в сообщении.

Малыш пережил падение, но получил тяжелые травмы. Сейчас за его жизнь борются медики.

Ранее мы сообщали, что в Ровно мужчина упал на машину скорой помощи с 7-го этажа.
30-летний мужчина сначала упал козырек подъезда, а затем на автомобиль медиков и водителя.
На вызов прибыла еще одна бригада экстренки. Медики срочно начали реанимационные мероприятия и поместили пациента в карету скорой помощи. Однако спасти жизнь мужчине не удалось. Медики диагностировали его смерть.

К слову, горе-педагог решила наказать ребенка из-за отсутствия ручки: "Угрожала отрезать палец".

Как сообщала Politeka, харьковчанка с детьми дерзко избавились от паспортов, видео: "Украина, иди-ка ты в...".

Также Politeka писала, что мужчина открыл стрельбу по людям на украинском курорте: "За их жизни борются врачи".

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