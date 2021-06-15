Все произошло 14 июня. К правоохранителям обратились медики, которые первые приехали на вызов.

Малыш пережил падение, но получил тяжелые травмы. Сейчас за его жизнь борются медики.

"По предварительным данным, 6-летний мальчик имеет расстройства аутистического спектра. Он оперся на москитную сетку и выпал из окна 7 этажа", - говорится в сообщении.

Ранее мы сообщали, что в Ровно мужчина упал на машину скорой помощи с 7-го этажа.



30-летний мужчина сначала упал козырек подъезда, а затем на автомобиль медиков и водителя.

На вызов прибыла еще одна бригада экстренки. Медики срочно начали реанимационные мероприятия и поместили пациента в карету скорой помощи. Однако спасти жизнь мужчине не удалось. Медики диагностировали его смерть.