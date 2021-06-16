В июне 2021 года украинцы будут иметь по три выходных дня подряд дважды

Так, три выходных дня по случаю Троицы и Дня Конституции Украины будут 19-21 июня и 26-28 июня.

Воскресенье 20 июня и праздник попадают в один день, поэтому выходной переносится на понедельник, 21 июня. На Троицу украинцы будут отдыхать с 19 по 21 июня.

28 июня в Украине будут отмечать День Конституции. Он выпадает на понедельник, поэтому выходными также будут три дня с 26 по 28 июня.

Рабочие дни Кабмин не переносил.

Ранее мы писали, что погода в июне готовит украинцам сюрприз

На смену грозам и дождям придет настоящая летняя жара. Об рассказал народный синоптик Владимир Деркач.

Владимир Деркач прогнозирует, что погода ощутимо изменится после летнего солнцестояния 21 июня. После наступления астрономического лета придет и летняя жара, хотя вероятность дождей все еще остается.

Что касается следующих месяцев, то ранее народный синоптик Леонид Горбнь сообщал, что начало июля будет дождливым, от 4 до 8 июля –ударит аномальная жара, 11-17июля - дожди и бури, от 18 до 28 июля - жара, 25 - гроза и буря, 30 июля - дожди.

Август же, по его прогнозу начнется с жары, 2 августа - гроза и буря, 8 - буря, 11-14, 22, 27 и 29 августа - дожди, от 19 до 21 и от 23 до 26 августа - жара.

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