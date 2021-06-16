На Донеччине мужчина пытался выброситься из окна

Как передает Politeka.net, подробности инцидента сообщили в полиции области (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

Крики женщины о помощи правоохранители услышали из одной из пятиэтажек Мариуполя.

Как оказалось, это была мать 62-летнего мужчины, который пытался свести счеты с жизнью.

"Мужчина не мог пошевелиться, зависнув на высоте. Его из последних сил пыталась удержать летняя женщина, которая была в шоковом состоянии и сама едва стояла", - рассказали в полиции.

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До того как правоохранители затащили мужчину в квартиру, ему помогала пожилая мать.

"Выхожу - а он за балконом висит, а я не могу вытащить никак. Держу за ногу, как могу, одной рукой ... кричала на улицу «люди, помогите», а люди проходят мимо. Спасибо, ребята, полицейские услышали, прибежали. А так все ... Дай бог им здоровья, спасли", - поблагодарила спасителей женщина.

Ранее мы сообщали, что в Тернополе малолетний ребенок выпал из окна многоэтажки.

6-летний мальчик оперся на москитную сетку и выпал из окна 7 этажа. Он пережил падение, но получил тяжелые травмы. Сейчас за его жизнь борются медики.