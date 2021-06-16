В Виннице произошла авария с участием подростков

Как передает Politeka.net, подробности инцидента сообщили в отделе коммуникаций полиции области.

Масштабное ДТП произошло днем, 15 июня.

"По предварительной информации следствия, водитель BMW допустил столкновение с мопедом Honda под управлением 17 – летнего винничанина, который двигался в попутном направлении и в дальнейшем столкнулась с иномаркой Chevrolet", - говорится в сообщении.

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От удара мопед отбросило на встречку, где он уже столкнулся с другим транспортными средством.

17-летнего украинца с его 16-летней пассажиркой госпитализировали. В масштабной аварии также пострадала одна из водителей.

скорая помощь, врачи

Ранее мы сообщали, что легковушка столкнулась с пассажирским автобусом в столице. Авария случилась на пересечении проспекта Правды и улицы Наталии Ужвий в Киеве.

Автомобиль KIA столкнулся с автобусом ATAMAN - пострадали двое пассажиров автобуса, а также водитель легковушки.

Напомним, что фатальное ДТП случилось под Харьковом, авто полностью выгорело: кто стал жертвой и кадры с места трагедии.

Как сообщала Politeka, во Львовской области на трассе Киев-Чоп автомобиль Skoda Felicia выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовиком Mercedes.

Также Politeka писала, что водитель Renault Logan, двигаясь в направлении столицы, вероятно заснул и совершил столкновение с грузовым автомобилем Volvo.