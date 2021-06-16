В Украине действует зеленый уровень эпидемической опасности, поэтому отменены некоторые карантинные меры

Правительство продлило карантин до 31 августа этого года, поэтому соблюдение масочного режима и ряд других мер являются обязательными. Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на сообщение Правительственного портала.

Поскольку сейчас Украина находится в "зеленой" зоне по уровню заболеваемости в Европе, то пересечение государственной границы из любых стран является беспрепятственным для граждан Украины или иностранцев с видом на жительство.

Сейчас уже не надо устанавливать мобильное приложение "Дій вдома" при возвращении из-за границы в Украину. Таким образом, Кабмин отменил требование о наличии негативного теста на коронавирус или самоизоляцию для украинцев, которые вернулись из-за рубежа.

Такое ослабление будет действовать, пока Украина в "зеленой" зоне.

Отметим, граждане других стран для въезда должны иметь при себе страховой полис с пунктом о COVID-19, а также отрицательный тест или справку о полном курсе вакцинации.