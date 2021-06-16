В Украине действует зеленый уровень эпидемической опасности, поэтому отменены некоторые карантинные меры
Правительство продлило карантин до 31 августа этого года, поэтому соблюдение масочного режима и ряд других мер являются обязательными. Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на сообщение Правительственного портала.
Поскольку сейчас Украина находится в "зеленой" зоне по уровню заболеваемости в Европе, то пересечение государственной границы из любых стран является беспрепятственным для граждан Украины или иностранцев с видом на жительство.
Сейчас уже не надо устанавливать мобильное приложение "Дій вдома" при возвращении из-за границы в Украину. Таким образом, Кабмин отменил требование о наличии негативного теста на коронавирус или самоизоляцию для украинцев, которые вернулись из-за рубежа.
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Такое ослабление будет действовать, пока Украина в "зеленой" зоне.
Отметим, граждане других стран для въезда должны иметь при себе страховой полис с пунктом о COVID-19, а также отрицательный тест или справку о полном курсе вакцинации.
Также, следует уточнить, что в случае возвращения в Украину иного уровня эпидемической опасности, требование теста или самоизоляции вернется, независимо от страны прибытия.
Самоизоляция не будет требоваться при наличии отрицательного ПЦР-теста, сделанного за 72 часа до пересечения границы, или негативного экспресс-теста, или же документа, подтверждающего получение полного курса вакцинации от COVID-19.
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