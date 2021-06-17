Правоохранитель угробил одного человека и покалечил двоих

Страшное ДТП произошло 14 июня в Винницкой области с участием патрульного полицейского из Киева, передает "Обозреватель".

Так, 32-летний сержант столичной патрульной полиции Роман Шахно, будучи за рулем автомобиля "Фольксваген", вылетел в кювет и перевернулся. Драгер показал 1,33 промилле алкоголя в его крови, что превышает предельно допустимую норму более чем в шесть раз.

В результате ДТП пострадали братья-пассажиры (один из них получил перелом позвоночника и тоже служит полицейским, но только в г. Хмельник Винницкой области). Также погибла 28-летняя девушка Зоя Глушко, у которой остался семилетний сын. Она работала некоторое время в детском садике, потом – в Винницкой областной детской больнице - Зою очень любили. Коп-водитель получил незначительные травмы. Все они – уроженцы села Новая Прилука.

Возможно, Роман, который работает и живет в Киеве, приехал навестить родственников, но заодно встретился и отдохнул с друзьями детства. Вот только отдых обернулся страшной трагедией.

Пьяный водитель объяснил, что его на дороге якобы ослепил едущий навстречу автомобиль, к тому же в это время шел дождь. Шахно пытался прижаться к обочине, но в итоге вылетел в кювет. Также коп не стал отрицать очевидное и признал, что сел за руль в состоянии алкогольного опьянения.

По его словам, машина ехала со скоростью до 90 км в час. Однако очевидцы утверждают, что разбитое авто стояло примерно в 40 метрах от дороги, что может говорить о серьезном превышении скоростного режима.

Местные жители, знавшие Шахно, сильно удивлены, что мужчина сел за руль пьяным, ведь 19 лет назад его старший брат погиб в ДТП, будучи пассажиром.

Расследованием занялись в Хмельницком территориальном управлении ГБР.

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